Gazi Caddesi’nde CHP İl binası önünde düzenlenen saldırıyı kınayan partililer, Gümüş’ün ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve erkek üyelerin de katılarak destek verdiği basın açıklamasında CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, dün burada en işlek caddede güpegündüz genç bir kadının boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledildiğini söyledi.

Hiçbir suçun cezasının ölüm olmadığını dile getiren Anar, “Ölüm cezası bir cehaletin eseridir. Ülkemizde adaletin ve eğitimin bozulması kadın ölümlerinin gün geçtikçe çoğalmasına neden olmuştur. Erkekler bu cesareti ve güveni nerden alıyorlar, kimler veriyor? Erkekler derken bütün erkeklerden bahsetmiyoruz. Ama suç unsuru taşıyan erkekler önceden yüzde 5’ken şimdi yüzde 20 yüzde 30’lara çıktı.” ifadesini kullandı.

“BU CESARETİ KİMLERİN VERDİĞİNİ BİLİYORUZ”

“Bu cesareti kimlerin verdiğini biliyoruz” diyen Anar, açıklamasında şunları kaydetti: “İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çıkanlar veriyor. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Cumhuriyet’i taçlandıran filenin sultanlarına dil uzatanlar veriyor. Madımakta yanarak can veren 36 canımızın davasının düşmesi veriyor. Gezi olaylarında tutuklu bulunanların cezalarının onanması veriyor. Ekonomiyi girdaba sokarak o girdapta kadını ezenler veriyor. Kadınların nafakasına el uzatanlar veriyor. Kahkaha atan kadın iffetsizdir diyenler veriyor. Kadını ikinci vatandaş gören, çocuk doğur evde otur diyenler veriyor. Dokuz yaşında ki kız çocuğu evlenebilir diyenler veriyor. Karma eğitimi kaldırmak isteyenler veriyor. Artık düğün davetiyelerinde gelinin ve annelerinin isimlerinin yazılmasını günah sayanlar veriyor.”

“KADINLARIN CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Erkeği koruyan hukuksuzluğun erkekleri cesaretlendirdiğini savunan Anar, şunları söyledi: “Kadınlar, can güvenliğimiz yok, sokakta güvenle yürüyemiyoruz, her an hepimizin başına aynı şeyler gelebilir, banane diyerek kadınları yargılamayalım. Adalet kadını korumuyor. Öyleyse biz kendimizi koruyacağız. Örgütleneceğiz, güçleneceğiz, haklarımıza sahip çıkacağız. Bizim dünyaya getirdiğimiz, bizim büyüttüğümüz topluma kattığımız erkeklere canımızı emanet etmeyeceğiz. Tacize, tecavüze, katliama dur diyeceğiz. Biz kendimizi korumazsak, kendimize saygı duymazsak kimse bizi korumuyor.

Biz erkeklerden bir adım daha öndeyiz. Farkında olalım.

Atamız bize “kadınlar siz yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda yükselmeye layıksınız” demiştir.

Atamızın bizlere verdiği kadın haklarının farkında olursak ve korursak kimse bizi sokakta öldürmeye cesaret edemez.

Farkında mısınız bu tür erkekler kadınları öldürerek geleceğini öldürüyor. Biz kadınlar caydırıcı cezalar, etkin denetim ve en önemlisi de toplumsal eğitim işitiyoruz.

Her gün onar onar ölmek istemiyoruz.”

Anar, konuşmasının ardından genç kadının katledildiği yere çiçek bıraktı.