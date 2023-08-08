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Belediyemiz yaşam hakkı olan suya, ekmeğe ve ulaşıma zam yapmaktan geri durmuyor. Sayenizde bu zamlar yüzünden akşam yatmaya sabah kalkmaya korkar olduk. CHP olarak zamlara karşıyız” dedi.

Özbal, kemer sıkmayı sürekli vatandaştan isteyen ama kamuda asla tasarrufa gitmeyen bir anlayışla yönetildiğimizi savunarak, “Sevgili hemşehrilerim eğer seçim zamanlarında verilen sözlerin ve yapılacağı söylenen vaatlerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın oy vermeye devam ederseniz, bu böyle gelip böyle gidecektir. Bunu asla unutmayınız” ifadesini kullandı.