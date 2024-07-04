CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplandı. CHP MYK toplantısının ana gündemini Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşanan sorunlar oluşturdu.

MYK’da Kayseri’de Suriyeli bir sığınmacının küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla başlayan ve başka kentlere de sıçrayan olaylar masaya yatırılırken, sığınmacı sorununun milli güvenlik meselesi haline geldiği vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP’nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sığınmacı sorunu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Kayseri’deki olaylarla ilgili de Genel Başkan Özgür Özel’e detaylı bilgi verilirken, CHP’nin üzerinde çalıştığı “Suriye dosyası” da masaya yatırıldı.

Yankı Bağcıoğlu ile Murat Bakan, sığınmacı sayısının tam olarak ortaya konabilmesi amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi, sokağa çıkma yasağının uygulanarak kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini ifade etti. Her iki isim de ancak bu şekilde gerçek sayının ortaya konabileceğini belirtirken, hangi ilde ne kadar sığınmacının bulunduğunun da ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öneriyi gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde bu konuyu dile getireceği hükümete de çağrıda bulunabileceği kaydedildi.