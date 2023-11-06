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Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen CHP Kurultayı’nın ikinci günde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üye seçimleri yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir anahtar liste hazırladı. Özel'in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkat çekti.

Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesine alan Özel'in listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler de yer aldı.

Özel, kamuoyunda çoklu dönem milletvekili olan ve tepki çeken isimlerin hiç birini listesine almadı.

Kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanıldı.

Parti Meclisi’ne giren isimler şöyle oldu:

- Gökhan Zeybek

- Özgür Karabat

- Bedirhan Berk Doğru

- Ozan Işık

- Deniz Yücel

- Gamze Taşcıer

- Murat Bakan

- Suat Özçağdaş

- Cem Aydın

- Baki Aydöner

- Ensar Aytekin

- M. Gül Çiftci Binici

- Selin Sayek Böke

- Canan Taşer

- Pınar Uzun Okakın

- Mahir Yüksel

- Erhan Adem

- Burhanettin Bulut

- Ecevit Keleş

- Ali Abbas Ertürk

- Hikmet Erbilgin

- Ali Haydar Fırat

- Bülent Nuri Çavuşoğlu

- Hüseyin Yaşar

- Berker Esen

- Ulaş Karasu

- Müslim Sarı

- Deniz Yavuzyılmaz

- Zeliha Aksaz Şahbaz

- Özgür Ceylan

- Hikmet Yalım Halıcı

- Erbil Aydınlık

- Sevgi Kılıç

- Yalçın Görgöz

- Orhan Sarıbal

- Turgay Özcan

- Melisa Uğraş

- Mehmet Tüm

- Ali Haydar Hakverdi

- Mehmet Necati Yağcı

- Sinem Kırçiçek

- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

- İsmail Atakan Ünver

- Semra Dinçer

- Nevaf Bilek

- Hüseyin Can Güner

- Ahmet Hakan Uyanık

- Bora Terzi

- Ertan Akbaba

- Dursun Bulut

- Oğuz Kaan Salıcı

- Şengül Yeşildal

- Emin Umut Dikili

- Eylem Ertuğ Ertuğrul

- Sinan Adıyaman

- Mustafa Adıgüzel

- Erdal Aksünger

- Murat Çan

- Veli Özdemir

- Necdet Saraç

Bilim Kültür Sanat Platformu Üyeleri

- Yankı Bağcıoğlu

- Yalçın Karatepe

- Volkan Demir

- Baran Bozoğlu

- İlhan Uzgel

- Gülşah Deniz Atalar

- Fethi Açıkel

- Gökçe Gökçen

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

- Ayça Akpek Şenay

- Esin Fatma Temel

- Hümeyra Akkuş Sandıkcı

- İsmail Emre Telci

- Ekincan Aksoy

- Özkan Tice

- Aysemin Gülmez

- Deniz Çakır

- Süleyman Bülbül

- Deniz Demiröz

- Nurdan Yücal

- Turan Taşkın Özer

- Ali Balta

- Özgür Sağlam

- Remzi Kazmaz

Kaynak: Dünya