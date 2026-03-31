Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme kararına tepki göstererek, Çorum eski Verem ve Göğüs Hastanesi’nin satışına karşı yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Resmi Gazete’de 17 Mart’ta yayınlanan kararla, aralarında Çorum’un da bulunduğu 27 ilde toplam 55 taşınmazın özelleştirme kapsamına alındığını hatırlatan Milletvekili Tahtasız, bu taşınmazların önemli bir bölümünün sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine ait alanlardan oluştuğunu vurguladı.

Toplam büyüklüğü 1 milyon 237 bin 553 metrekareyi bulan taşınmazlar arasında sağlık tesislerinin yanı sıra okul alanları, yurtlar, spor salonları ve diğer kamuya ait mülklerin de bulunduğunu belirten Mehmet Tahtasız, özellikle sağlık alanındaki özelleştirmelerin kamu hizmetlerini zayıflatacağını ifade etti.

CHP olarak söz konusu karara karşı Danıştay’a dava açacaklarını duyuran Çorum Milletvekili Tahtasız, kamuya ait değerlerin satışına izin vermeyeceklerini söyledi.

