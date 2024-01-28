Sabah saat 10'da başlayan ve saat 17.00'de tamamlanan ön seçimde Belediye Başkan Adaylığı için Orhan Ateş, Mustafa Cebeci, Ömer Kırdak ve Aydın Koçyiğit yarıştı.



Kayıtlı 192 üyeden 159'unun oy kullandığı ön seçimde Mustafa Cebeci 88, Ömer Kırdak 46, Orhan Ateş 16 ve Ayhan Koçyiğit ise 8 oy alırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz; başarılı ve demokratik bir ön seçim gerçekleştirdiklerini belirterek; 'yerel seçimde başarılı olmak ve Oğuzlar’ı sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturmak için birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız." diye konuştu.