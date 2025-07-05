Cumhuriyet Halk Partili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sabah yapılan operasyonlar sonrası gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'yi "Acil" koduyla topladı.

CHP’li belediyelere yönelik yeni operasyonlar başlatıldı. İstanbul ve Antalya'da sürdürülen soruşturmalarda üç belediye başkanı gözaltına alındı. İstanbul'daki soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Antalya'daki operasyonda ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

MYK TOPLANIYOR

Bu operasyonlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu "Acil" koduyla toplama kararı aldı. Özel, saat 10.30'da başlayan parti MYK'sına başkanlık ediyor. Özgür Özel'in toplantı ardından açıklama yapması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi