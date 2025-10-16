CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, yeni yönetim kurulunun büyük bir sorumlulukla göreve başladığını belirterek “Her bir yönetim kurulu üyemiz, partimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda ilçemizin ve halkımızın yanında olmak için büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Amacımız, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Oğuzlar’da birinci parti yapmak” ifadelerini kullandı.

“GÜCÜMÜZÜ HALKTAN ALIYORUZ”

Talip Karadeniz, konuşmasında birlik ve inanç mesajı vererek “Bizler gücümüzü halkımızdan, cesaretimizi Cumhuriyet’ten, yolumuzu ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan alıyoruz. İnanıyoruz ki bizler ayrı ayrı değil, hep birlikte CHP’yiz, hep birlikte Oğuzlar’ız” şeklinde konuştu.

“AYDINLIK YARINLARI

BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Yeni dönemin heyecanını ve kararlılığını dile getiren CHP İlçe Başkanı Karadeniz, “Özlem duyduğumuz aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Yolumuz açık olsun” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ