Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, ilçelerde “Danışma Kurulu” toplantıları yaparak, ilçe örgütlerini ve halkı dinleyecek.

CHP Çorum İl Örgütü tarafından yapılacak ve 30 Mart'ta başlaması planlanan İlçe Danışma Kurulu Toplantıları ertelenmişti. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “Birlikte değerlendirecek, birlikte güçlenecek, birlikte başaracağız” dedi.

Solmaz, “Örgütümüzün birlik ve beraberliğini güçlendirecek, yerelde yürüttüğümüz çalışmaların değerlendirileceği, görüş ve önerilerin paylaşılacağı İlçe Danışma Kurulu Toplantılarımız kapsamında; yol arkadaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Demokratik katılım anlayışımızla, örgütümüzün her kademesindeki üyelerimizin katkı ve önerilerini önemsiyor; Çorum’umuzun ve ilçelerimizin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. CHP Çorum İl Başkanlığı olarak, tüm örgütümüzü belirlenen tarihlerde İlçe Danışma Kurulu toplantılarımıza davet ediyoruz. Birlikte değerlendirecek, birlikte güçlenecek, birlikte başaracağız” ifadesini kullandı.

Buna göre yenilenen takvimi gereği bugün Ortaköy ve Mecitözü ile başlayacak toplantılar, yarın Laçin, Oğuzlar ve Dodurga ile devam edecek. 8 Nisan’da Kargı ve Osmancık, 9 Nisan’da Alaca ve Boğazkale, 10 Nisan’da Bayat ve İskilip, 11 Nisan’da ise Uğurludağ ve Sungurlu İlçeleri'nde yapılacak toplantı ile tamamlanacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ