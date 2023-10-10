Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen il kongresinde konuşma yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Murat Bakan konuşmalarında CHP’de değişim olması gerektiğini savundu. Konuşmalarının ardından ise salondan çıkmak istediler. Partililer ise neden Çorum kongresinde genel merkezin sorunlarını konuştuklarını sordular.



Eski il başkanı Gazi Özkubat, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne söylemediklerinizi neden bizim il kongremizde konuşuyorsunuz” diye sordu.



Milletvekilleri Bülbül ile Bakan’ın konuşmalarının ardından salonu terk etmesine CHP’liler tepki gösterdi. Milletvekillerini saatlerdir dinlediklerini dile getiren partililer, Bülbül ve Bakan’ın kendilerini dinlemeden kongreden ayrılmasına sinirlendi.