CHP İl Başkanı Er, seçimler öncesi yaptığı açıklamada; Ortak hedefimiz 2023’te daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke idealidir. Son iki günde geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Yine güzel baharlar için yolumuza devam edelim” dedi.

Barışın, özgürlüğün, sevginin, demokrasinin kazanmasını dileyen Ümit Er, “Daha güzel bir Türkiye için. Başarmak için birleşelim. Kazanan Türkiye olsun!” ifadesini kullandı.

Ümit Er’in CHP İl Yönetimi adına yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

“SON SÖZ VE KARAR MİLLETİN OLACAK”

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ülkemizde demokratik ve barış içinde gerçekleştirileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Halkımızın, bağımsız hür iradesi sandığa yansıyıp çıkan sonucu herkes kabullenecek, söz ve karar milletin olacaktır.

Seçimlerin şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerini demokrasi şölenine çevirecek olan Çorum halkına şimdiden teşekkürü bir borç biliyoruz. Kim kazanırsa kazansın kazananın demokrasi, kardeşlik ve barış olmasını temenni ediyoruz.

“BEKA SORUNU YOK”

Bundan önce onlarca seçim yaşandı. Hiçbir seçim ülkemiz için beka sorunu veya varlık ya da yokluk sorunu olmadığını çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok partili yaşama geçtiği 1950 yılından beri bu değişmedi. Bundan sonra da değişmeyeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Esas olanın bütün ülkemizin birlik ve bütünlük içinde iyiliğin, dostluğun ve sevginin her şeyden kıymetli olduğunun bilinmesidir.

TEŞEKKÜRLER ÇORUM

Uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz seçim çalışmalarında büyük özveri ile gecesini gündüzüne katan yol arkadaşlarımıza, Millet İttifakı ile birlikte düzenlediğimiz; 5 Mayıs Cuma günü grup başkan vekilimiz Sayın Özgür Özel, 7 Mayıs Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve 11 Mayıs Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katıldığı büyük kitlesel mitinglerde yağmur ve soğuğa rağmen geleceğine sahip çıkan, miting alanına on binlerle akın eden; kadın, erkek, yaşlı, genç işçi, köylü, emekli, esnaf ve sanatkarlarımıza, o büyük coşku ve heyecanda büyük emekleri olan herkese, işleri nedeni ile aramızda olmayan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

Miting alanlarının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize, eylem ve etkinliklerin görkemli geçmesini sağlayan bütün parti yöneticilerimize, Millete İttifakının il ve ilçe örgütlerine, sayın milletvekili adaylarımıza, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Seçim kararı alındıktan sonra yapılan çalışmalara katılan bütün Millet İttifakı üyelerine, büyük bir sorumluluk alarak çalışmalara katılan arkadaşlarımıza, her türlü zorluk karşısında daha güzel bir Türkiye özlemi için mücadele eden herkesi sevgi ile kucaklıyoruz.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!”

Ortak hedefimiz 2023 yılında daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye idealidir. Son iki günde geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Yine güzel baharlar için yolumuza devam edelim. Sevgi ve umut için… Daha güzel bir Türkiye için. Başarmak için birleşelim. Kazanan Türkiye olsun! Sana söz, yine baharlar gelecek! Her şey çok güzel olacak!”

(Haber Merkezi)