CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti yöneticileri, hastanede tedavisi devam eden İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar'ı yalnız bırakmıyor.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a ziyarette Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Yöneticileri; Feza Piroğlu Ünaldı, Burak Özten, Merkez İlçe Yöneticisi Ünal Ceylan, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman da eşlik etti.

CHP heyeti, İl Genel Meclisi Üyesi Atiye Yaşar’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Editör: HABER MERKEZİ