CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreninde CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve çok sayıda Gençlik Kolları üyesi de hazır bulundu.

Törende konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, görev yaptığı 8 yıl boyunca emeğiyle, alın teriyle büyük vefa göstererek yoluna yoldaş olan tüm Gençlik Kolları yönetici ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti.

CHP Gençlik Kollarının bulunduğu her yere çiçek açtırdığını ifade eden Topkül, “Sizlere yeni görevinde başarılı olacağına inandığım çiçek gibi bir Başkan emanet ediyorum. Siyasi hayatımız boyunca aynı hamurdan yoğrulduğumuz, aynı iradenin temsilcisi canım kardeşim Arzum örgütümüze hayırlı olsun” dedi.



İl Gençlik Kolları Başkanlığına getirilen Arzum Meryem Akdoğan ise, bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Onur Topkül’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Teslim aldığı bu hizmet bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inandığını vurgulayan Akdoğan, “Bugüne kadar benden hiç desteğini esirgemeyen Onur Başkanıma, aileme, değerli İl ve Merkez İlçe Başkanlarıma ve Cumhuriyet Halk Partisi aileme çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da, önlerinde çok önemli bir 31 Mart yerel seçimlerinin olduğunu belirterek, CHP gençliğine yerel seçimlerden zaferle çıkmaları için çok büyük görevler düştüğünü söyledi. Solmaz, “İnşallah bugün yaptığımız devir teslim törenini 31 Mart yerel seçimlerinde de değerli Çorum Belediye Başkan Adayımız Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu belediyede yapacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise çiçeği burnunda İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, yaptığı başarılı hizmetlerinden dolayı Onur Topkül’e teşekkür plaketi sundu. Topkül de Akdoğan’a çiçek takdim etti.