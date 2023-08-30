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Dodurga İlçe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 59 delegenin katılımıyla toplanan kongrede seçimlere tek liste ile gidilirken, mevcut başkan Mustafa Biçer yeniden seçildi.

Çoğunluğun sağlandığı görülen kongrede Divan Başkanlığına İl Başkanı Ümit Er, kâtip üyeliklere Cafer Çal ve Mustafa Soysal seçildi.

İlçe Başkanı Mustafa Biçer’’in açış konuşması ile başlayan olağan kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

KİMLER KATILDI?

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eski İl Başkanları Gazi Özkubat, Cengiz Atlas ve Hasan Eray Tüfekçi, İl Yöneticileri Celal Uysal, Duran Arslan ve Necdet Biçer, Av. Dinçer Solmaz, Av. Sadık Eral, Talip Eken, Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Akgül, Merkez İlçe Başkan Adayı Utku Ulaş Taşar, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda partili katıldı.

“BİÇER” YENİDEN BAŞKAN

Konuşmaların ardından Seçim Kurulu denetiminde blok liste ile gidilen seçimler sonucunda, Mustafa Biçer yeniden ilçe başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu asıl üyelikleri ise şu isimlerden oluştu: Yüksel Aslan, Cafer Çal, Mustafa Soysal, Ali Karakaş, İsa Göl, Mehmet Gürbüz, Şaban Özdemir, Feridun Parlar, Mustafa Kayabaşı, Aysun Uzundere.

5 DELEGEYLE TEMSİL EDİLECEK

İl Kongre Delegeleri ise Mustafa Biçer, Sadettin Akgül, Aysun Uzundere, Feridun Parlar ve Yüksel Arslan’dan oluştu.