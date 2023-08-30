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Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye’nin çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Per. Albay Mehmet Emin Altan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin sona erdiği esnada Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı bir anda yere yığıldı. Kalıpcı’ya ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı yaptı. Törene katılanlar tarafından Anıt’ta bulunan bir banka taşınan Kalıpcı, burada da 112 acil sağlık ekiplerinin kontrolünden geçti. Kalıpcı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.