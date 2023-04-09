Hayat pahalılığı, zamlar ve alım gücünün düşüklüğü karşısında vatandaşa umut aşılayan CHP’li yöneticiler, “Size söz veriyoruz. Tencerelerin kaynadığı, pazar sepetlerinin dolduğu, kimsenin yatağa aç girmediği bir düzeni kuracağız” dediler.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve diğer parti yöneticileri, Cumartesi Pazarında esnafa ve halka broşür dağıtarak, mevcut durum hakkında bilgi aldı.

CHP heyeti, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve seçilmesi, parlamentoda da çoğunluğun sağlanması için destek istedi.

Üreticilerin, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinleyen ve partinin çözüm önerilerini paylaşan CHP’liler, “Sorunu biliyoruz, birlikte çözeceğiz” ifadesini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise, genel olarak zamlarından şikayetçi olarak A’den Z’ye her ürünün aşırı oranda zamlandığını, alım gücünün düştüğünü, üretimin imkansız hale geldiğini dile getirdiler.

Bazı vatandaşlar, evlerde tencerelerin kaynamadığını, eve ekmek dahi alamadıklarını söyleyerek, “Nedir bu çektiğimiz, artık kurtarın bizi” diye haykırdı.

Esnaflar, “İnsanlarda alım gücü yok, işler çok kötü” derken, vatandaşlar da, “Her şey ateş pahası, geçinemiyoruz” diye konuştular

İl Başkanı Ümit Er, üreten, istihdam yaratan, alım gücünün, refah seviyesinin yüksek olduğu, herkesin mutlu, huzurlu olduğu bir Türkiye’nin varlığına kavuşmayı temel amaç edindiklerini vurgulayarak, bu hedefe hep birlikte mücadele ederek, Millet İttifakı’nın bileşenleri ile birlikte ulaşacaklarını söyledi.

Vatandaşın ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan CHP heyeti, pazarı gezerek durum analizi yaptı.

(Haber Merkezi)