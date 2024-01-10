CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Tahtasız, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını belirten Tahtasız, basın temsilcilerine çalışmalarında başarı diledi.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tahtasız, CHP'nin adayı kim o olacağına ilişkin bir değerlendirmede bulundu ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın 'CHP'den Belediye Başkanı adayı olacağı' iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Çorum’da halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına il başkanımız, ilçe başkanımız ve örgütlerimizle birlikte genel merkezimiz nezdinde yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Çorum’u daha iyi kimle yönetebiliriz, daha iyi kimle Çorum’a hizmet verebiliriz anlamında sık eleyip, sık dokuyoruz. Kişiler gelip geçicidir. Kalıcı olan partimizdir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Çetin Başaranhıncal arkadaşımız çok değerli bir işadamıdır. Tabi ki kendisinin görüşü alınmıştır ama bu anlamda bir kararı yoktur. O kararı kendisi verirse, hangi siyasi partide karar kılarsa başımızın gözü üstündedir. Adaylık görüşmelerimiz devam ediyor. Parti meclisimizin, il ve ilçe örgütlerimizin alacağı karar doğrultusunda ayın 15’inden sonra bir netlik kazacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

ÖN SEÇİM OLACAK MI?

Bir gazetecinin CHP'nin Çorum Belediye Başkanı adayının ön seçimle mi yoksa atamayla belirleneceği sorusuna da cevap veren Tahtasız, "Bu süreç delege ile olacak bir seçimdi ama merkezde bizim 9 bin civarında üyemiz var. Bizde eğer seçim olacaksa üyemizle olsun diye il başkanımız, ilçe başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla tüm üyelerimizin fikri alınması kanaatindeyiz. Bu konuda yine il ve ilçe başkanlarımız bir toplantı yapacak ve akabinde parti meclisine bir karar sunacak. Önümüzdeki hafta ise büyük ihtimalle ön seçim mi olur, atamamı ile olur, yoksa merkez yoklaması ve anketle mi olur bu konuda doğru karar vermek adına biraz daha sabırla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.