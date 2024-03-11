CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte katıldığı eylemde emeklilerin haklı isyanına ortak olan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 31 Mart akşamı Çorum Belediye Başkanı seçilmesi halinde kanunlar çerçevesinde tüm emekli vatandaşların yanlarında olacaklarını söyledi.

İçinde bulunduğumuz bu ekonomik ortamda, emekliye açlık sınırının altında maaş vermenin bir iktidar için utanç verici bir durum olduğunu belirten Çöphüseyinoğlu, “Emekli vatandaşlarımıza yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. İktidara sahip olanlar, emeklilerimize gerçekten bir müjde verilecekse en düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkararak ve bu tutarı emeklinin kök aylığı olarak kabul etmelidir. İnsanca yaşam onların da hakkıdır. Bir vatandaş emekli olduğunda hala çalışmaya mahkum edilmemeli, geri kalan hayatını refah ve huzur içerisinde geçirmelidir” dedi.



Çorum Belediyesi tarafından açılan Emekliler Lokali’ne de atıfta bulunan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, “Elbette ki emekli vatandaşlarımızın vakitlerini geçirebilecekleri bir lokale ihtiyaçları vardır. Ancak bugün emeklilerimizin lokale değil, ekmeğe daha çok ihtiyaçları vardır. Gün lokal açma günü değil, emeklilerimizin insanca yaşayabilmelerini sağlamak için onların istek ve taleplerinde yanlarında olma günüdür” ifadelerine yer verdi.