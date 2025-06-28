Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Artıma Tesisi’nden Çorum L Tipi Cezaevi’ni besleyen hattın yetersiz kalması nedeniyle yeni hat çalışmaları başladı. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu hattın tamamlanmasıyla beraber L Tipi Cezaevinin su arzının iki katına çıkartılacağını ifade etti.

Pınarçay Köyü, Cezaevi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin su ihtiyacını karşılayan terfinin yetersiz kalması nedeniyle OSB depodan Cezaevi’ne Q160 PE çapında yaklaşık 300 metre uzunluğunda içme suyu hattı bitim aşamasına geldi. 2 adet pompa ile direk cezaevi deposuna bağlanan hat sayesinde Cezaevi’nin su kapasitesi 1300 metreküpe yükseltilmiş olacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ