Kadın Muhasebeciler Derneği (KADMUDER) üyeleri aylık toplantılarına devam ediyor.

KADMUDER yönetici ve üyeleri son olarak Haziran Ayı toplantısını Dalgıçlar Otel’de yaptı. Dernek Başkanı Funda Aykaç’ın konuşması ile başlayan programın bu ayki bölümü çocuk sağlığı oldu.

Aykaç, KADMUDER’in her ay düzenli yaptığı toplantılarla meslektaşlarının hem mesleki gelişimlerine hem de toplumsal bilinçlenmelerine katkı sunmaya devam ettiğini bildirdi.

Toplantıya konuk olarak katılan Elitpark Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Alkım Aktaş Fakıoğlu ve Uzm. Dr. Erhan Fakıoğlu, doğumdan itibaren çocukların büyüme, beslenme ve aşılanma süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Bebeklikten itibaren başlayan aşı takvimi, hastalıklardan korunma yolları, sağlıklı bebek bakımı ve dikkat edilmesi gereken temel konular üzerinde de duruldu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, yöneltilen sorular uzman hekimler tarafından yanıtlandı.

Muhabir: Haber Merkezi