AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Sosyal hayatta dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, ilahî af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan, “sabır” denilen yüksek ahlakî meziyetimizi geliştiren oruç ibadetiyle geçirdiğimiz rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, Yüce Kitabımız’da “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan Ayı, maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındırırken, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır.” dedi.

“Hiç şüphesiz, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, kalplerimizin arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması, birlik ve beraberlik için de eşsiz bir imkân ve fırsat sunmakta” olduğunu vurgulayan Ahmet Sami Ceylan “Bu mübarek gece vesilesi ile tüm insanlık için sağlığın, sıhhatin sevginin ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırarak afetzedelerimizin yaralarını hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Her zaman ayağa kalkmasını bilen bir millet olarak bu deprem felaketinin üstesinden el ele vererek geleceğiz” dedi.

Ahmet Sami Ceylan “ İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin, toplumumuzda var olan iç huzur ve birlikteliğini daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Bu vesile ile bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm şehrimizi, ülkemizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura aracı olmasını diliyor; insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmesine vesile olması dileklerimle, başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Leyle-i Kadrini kutluyorum” dedi.