AK Parti Genel Merkezi’nce bölgeye görevlendirilen AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili ve Bölge Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingi için bölgeye gitti.

TELEFONLA MİTİNGE DAVET EDİYOR

İzmir’de miting için koordinasyonu sağlayan Milletvekili Ceylan, vatandaşlarla telefonda görüşerek 29 Nisan Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge davet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin daha güzel günlere kavuşacağını vurgulayan Milletvekili Ceylan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin bir “beka” meselesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin her alanda mücadele ettiğini hatırlatan Ceylan, bir oy AK Parti’ye bir oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istedi.

“GENÇLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN ŞEREF DUYUYORUM”

Koordinasyon çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya gelen Milletvekili Ceylan, “Ülkemize çağ atlatan yeniliklerin mimarı, Türkiye sevdalısı lider; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İzmir’imize gelişi öncesi Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşasının, genç neferleriyle bir araya geldik. Sevginiz, coşkunuz, ahdevefanız, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İlhamını bu topraklara dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol kardeşlerimle birlikte olmaktan şeref duyuyorum.

Ceylan, "Söyleyecek sözümüz, yapacak işimiz, birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Aşkımız, sevdamız, yârimiz, yarınımız, milletimiz için 14 Mayıs’ta, Türkiye Yüzyılı’na kavuşmak için gün sayan güzel İzmir’imizde, tüm teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte tarih yazacağız" dedi.

İzmir’in hasretinin bittiğini vurgulayan Milletvekili Ceylan, “Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, güçlü Türkiye idealini savunan genç kardeşlerimizin azim ve gayreti bizleri son derece memnun ediyor. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzdaki özverili çalışmaları için kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.