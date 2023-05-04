AK Parti Genel Merkezi’nin görevlendirmesiyle AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Mayıs Cuma günü Van Beşyol Meydanı’nda yapacağı miting için bölgeye gitti.

Bölgede koordinasyonu sağlayan Milletvekili Ceylan, hazırlıkları sıkı kontrol ediyor.

Milletvekili Ceylan, son hazırlıklar kapsamında AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

“AK PARTİ, ‘KAPSAYICI SİYASET’İN ADIDIR”

Türkiye’nin hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını vurgulayan Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin ‘kapsayıcı siyaset’in adı olduğunu vurguladı. Ceylan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3 Kasım 2002’de milletin kutlu emaneti ile başlayan hizmet yolculuğumuzun 21. yılında aynı inanç ve kararlılıkla 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru inandığımız yolda yürüyoruz. Rabbim bizi hak yolunda, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaştırsın, birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah.

Biz aht eyledik ki, evlatlarımıza yekpare bir vatan verelim. İsteriz ki, evlatlarımız ‘bu ülkenin efendileri bizleriz’ dediklerinde, bu topraklarda münafık bir düşmanla karşılaşmasınlar. Bunun için andımız, yeminimiz var.” Partimiz kurulduğu günden beri her bir vatandaşımızın umutlarını ve hayallerini ifade ettiği, kendine yer bulabildiği büyük bir çatı olmuş, bu noktada etnik, dini, mezhebi herhangi bir ayrım gözetilmemiştir. AK Parti bu "kapsayıcı siyaset"in adıdır” dedi.

14 Mayıs’ta milletin Türkiye Yüzyılı’na damga vuracağına emin olduğunu kaydeden Ceylan, şunları söyledi:

“Teşkilatlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye ve il genel meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, milletvekillerimiz ve her şeyden önce partimize gönül veren tüm vatandaşlarımız AK Parti’nin bu büyük yürüyüşünün mimarları oldular.

Kadınlarımız ve gençlerimiz bizim davamızın mayasıdır. Biz bu harekete kadınlarımızla ve gençlerimizle başladık. Türkiye Yüzyılı’na da mihenk taşlarımızın inancı ve gücü ile gireceğiz.

En mukaddes şey bizim için millete vefadır. Bize yetkiyi veren milletimize vefamızın gereği gayret etmek, mücadele etmek ve çok çalışmaktır. İnşallah bunu sizlerle beraber yapacağız. 14 Mayıs'ta bir kez daha milletimizin bize bu emaneti vermesi için gayret göstereceğiz. İnanıyorum ki 14 Mayıs bir kere daha Türkiye Yüzyılı'na damga vuracaktır.

Millet siyasetinin dayanağı AK Parti'yi her seçimde güçlendiren vatandaşlarımıza, mahalle teşkilatlarımızdan sandık görevlilerimize kadar tüm gönüldaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.”

(Haber Merkezi)