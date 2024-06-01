Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreyolunda yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yol kenarları, kaldırımlar, köprülü kavşak altları ve leblebiciler bölgesinde ot biçme ve detaylı temizlik çalışması devam ediyor.
 “Temiz Şehir Çorum” sloganıyla 7/24 görev başında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Belediyemizin yüz akı işlerinden biri temizlik. Çorum’un her bir köşesini temiz ve düzenli tutabilmek adına ekiplerimiz gün boyunca çalışmaktadır. Sokakları, parkları, caddeleri temizlemek ve çöpleri toplamak için titizlikle çalışıyoruz” dedi. 

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Editör: HABER MERKEZİ