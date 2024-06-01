Çorum’da köy derneklerinin başkanlığına ilk kez bir kadın seçildi. Çorum’un sevilen simalarından Serpil Erol, dernek başkanlığını omuzladı.

KÖYÜN MUHTARI DA, DERNEK BAŞKANI DA KADIN

Çorum Merkez Bektaşoğlu Köyü’nün muhtarı da, dernek başkanı da kadın…

Bektaşoğlu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin olağan genel kurulu yoğun bir katılımla yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı genel kurulda daha sonra başkan ve yönetim kurulu yeniden belirlendi.

Uzun süredir dernek başkanlığını sürdüren Taki Çifci, kendi isteği ile yeni dönem için aday olmadı.



Dernek Başkanlığına Serpil Erol seçilirken, Bektaşoğlu Köyü’nün kadın muhtarı Kadriye Balat da yönetimde görev aldı. 5 kişilik yönetimin 3’ünün kadınlardan oluşması dikkat çekti.

Derneğin yeni yönetim kurulu; Serpil Erol başkanlığında; Kadriye Balat, Hüseyin Dikmen, Sevim Kayıkçı ve Yusuf Kenan Çifci’den oluştu.