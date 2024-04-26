Ramazan T. idaresindeki 19 AAG 425 plakalı hafif ticari araç ile Muharrem A.’nın kullandığı 19 AAV 516 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşakta çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Umut A., Yeter A. ve Nuray G., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

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Editör: HABER MERKEZİ