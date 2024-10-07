Türkiye’nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü tutkunları, Tekke Dağ yamaç paraşüt alanında gökyüzünde özgürlüklerini hissetmenin keyfini yaşadılar. Göz alıcı manzaralar eşliğinde yapılan uçuşlar, hem sporcuları hem de izleyicileri büyüledi.

Ülkedeki ceviz üretiminin yüzde 8’inin sağlandığı Oğuzlar’da ceviz bahçeleri, çam ormanları ve Obruk Barajı manzarası eşliğinde yapılan uçuşlar hem sporcuları hem izleyenleri mest etti.

“ETKİNLİK ÇORUM'UN VE OĞUZLAR'IN

TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK”

Etkinliğin Çorum'un ve Oğuzlar'ın tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Vali Ali Çalgan, “Bugün ilçe ziyaretlerinin ilkini Oğuzlar'dan başlattık. Nasibimizde bu etkinliğe denk gelmek de varmış. Çok mutlu oldum. Etkinliğin kazasız, belasız, gelenlerin ve misafirlerin keyif aldığı, mutlu olduğu bir etkinlik olarak varlığını sürdürmesini diliyorum. Bu şenlik hem ilimizin hem ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Etkinlikte emeği geçenleri kutluyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



“OĞUZLAR'I TURİZM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de Oğuzlar’ı turizmde bir merkez haline getirmeyi planladıklarını söyledi. İlk kez yamaç paraşütü festivali düzenlediklerini açıklayan Başkan Cebeci, “Oğuzlar'ın Türkiye’ye tanıtılması noktasında etkinliği anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı bir festival yapmayı planlıyoruz. Oğuzlar’ı turizm merkezine dönüştüreceğiz. Oğuzların cevizi meşhur. Cevizimizin yanı sıra yaylarımız, barajımız var. Biz istiyoruz ki baraj kenarında olta balıkçılığı olsun. Yüzer havuzumuz olsun. Yüzer havuzda tatile gidemeyen insanlarımız yüzsün. Yüzer havuz projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Obruk barajında su sporları etkinlikleri düzenlemeyi planlıyoruz. Gelecekte burayı kampların yapıldığı, karavanların kurulduğu bir bölge haline getireceğiz. Oğuzlar ülkemizde doğa ve su sporları tutkunlarının gözde merkezi haline gelecek” diye konuştu.



“OĞUZLAR FETHİYE’DEN SONRA BİLİNMEYEN BİR UÇUŞ CENNETİ”

Oğuzlar'ın Fethiye’den sonra bilinmeyen bir uçuş cenneti olduğunu kaydeden yamaç paraşütcüsü Ali Karınlıoğlu da, “Burada Türkiye’nin yamaç paraşütünde tüm eğitimlerini sağlayabilecek bir yerimiz var. Belediyemiz ve Belediye Başkanımızın destekleriyle buraya bir uçuş pisti yapıldı. Bugün güzel bir etkinlik yaptık ve herkese tanıttık. Bundan sonra bu etkinliği daha geniş katılımlı yapmayı planlıyoruz. Burası Karadeniz, İç Anadolu, Doğu bu üç bölgenin en iyi uçuş bölgesi olarak tescillendi. Burayı Türkiye ve dünyada tanıtarak gerçek anlamda uçuş pisti yapma planımız var. Gelecek yıl 30 bin kişilik katılımla güzel bir festival bekliyoruz. Bütün uçuş severlere burayı mutlaka görmelerini istiyoruz. Hep birlikte uçmaya Oğuzlar’a gelin diyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular, yamaç paraşütü ile Tekke Yaylası'ndan Obruk Barajı üzerine doğru havalandı.

Şenliğe, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.