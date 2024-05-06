Dün meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde eksi 2-3 dereceyi gören Oğuzlar'ın yüksek kesimlerinde ağaçları don vurdu.

Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı, Şaphane ve Derinöz köylerinde bahçelerde bulunan ceviz ağaçlarının yaprakları soğuğun etkisiyle dondu. Çiftçiler, ağaçların büyük kısmının dondan dolayı verim alınamayacak duruma geldiğini dile getirdi.Gökçukur yaylasında ki meyve ağaçlarının da dondan etkilendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Oğuzlar'da ağaçları dolu bu hafta da don vurdu, yetkililer ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Editör: NURDAN AKBAŞ