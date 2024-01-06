İlimizde 2023 yılının Eylül ayında göreve başlayan ve bugüne kadar oldukça başarılı çalışmalara imza atan İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, basın mensupları ile tanışmak, jandarma ile basın arasında işbirliği sağlamak, haber ağı akışı ve etkili iletişim konularında görüş alışverişi yapmak, sorun ve talepleri değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Basın mensupları ile sohbet eden ve jandarmanın faaliyetleri, asayiş ve güvenlik konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Naim Çetinkaya, kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirilmesi hususunda neler yapılabileceğini tartıştı. Temel amaçlarının Çorum’un huzurunu sağlamak, asayiş ve sükûneti olumsuz etkileyen kişi ve çevrelerle mücadele etmek olduğunu, bu noktada Emniyet Müdürlüğü ile sıcak bir diyalog halinde, karşılıklı işbirliği içerisinde görev yaptıklarını dile getiren Çetinkaya, basın mensuplarının da toplumu bilgilendirme ve sorunların çözümü noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.



“Bir annenin gözyaşını dindirebilirsek ne mutlu bize” diyen Çetinkaya, gençleri, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onları vatana, millete faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla ailelerle, annelerle işbirliği içerisinde olacaklarını, annelerin evlatlarının hatasından, yanlış hareketlerinden dolayı gözyaşı dökmesini istemediklerini, sorunları üniversite, okullar ve toplumun tüm katmanları ile birlikte ortaklaşa çözeceklerini ifade etti.

“En iyi narkotik polisi annedir” mottosuyla hareket ettiklerinin altını çizen Çetinkaya, Jandarmanın görev alanı içerisine giren tüm konularda etkin çalışmalar yaparak, halkla işbirliği içerisinde Çorum’u huzur kenti yapmak istediklerini vurguladı.

İl Jandarma Komutanı Çetinkaya, sohbet toplantısının sonunda basın mensuplarına günün anısına Jandarma’nın logosunun yer aldığı birer plaket verdi.