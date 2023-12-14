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Platformda farklı siyasi görüşlerden Çorum sevdalısı, şaibesiz, temiz, dürüst, sevilen ve sayılan kişilerin yer aldığını belirterek “Her siyasi partiye ve görüşe eşit mesafedeyiz. Platform Çorum Sevdalısı olan, ilkeleri olan herkese kapımız açık olup halkamızı genişleteceğiz” diyen Çetin Özdaş, Türkiye Yüzyılı vizyonunda 2024 yerel seçimlerine doğru bir grup Çorum sevdalısı tarafından bölgesinin lideri güçlü bir Çorum ideali için bir silkinme, ayağa kalkma, dirilme ve dönüm noktası olarak “Çorum” ortak paydasında buluşarak “Çorum Yerel Seçim Platformu” isimli oluşumu kurduklarını, hedeflerinin ileriki dönemde dernekleşmek olduğunu anlattı.

Çetin Özdaş konuşmasına şöyle devam etti: “Önümüzde 2 seçeneğimiz vardır. Ya siyasete seyirci kalmaya ve giderek küçülmeye devam edeceğiz ya da Çorum yerelinde belediyelerimizde ve başkentte iktidarda, hükümette ve devlette en üst seviyelerde çok güçlü siyasi temsilcilerimizin olmasını sağlayarak bölgesinin en güçlü lider ili olmaya çalışacağız. Platformun kuruluşu Çorum’un şahlanışı için bir milattır. Hep birlikte geleceğe ve daha yükseğe birlikte taşımalıyız.

Çocuklarımıza başta şehir içi trafik, ulaşım, otopark vb. imar ve deprem riskli yapılar sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, güçlü, müreffeh bir Çorum bırakmak istiyoruz. Bu anlamda oluşturduğumuz platforma destek bekliyoruz, verilecek destek güçlü müreffeh Çorum hedeflerimizin gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasetin hareketlendiği bugünlerde daha güçlü bir Çorum'un sorunları, gelişmesi önündeki engeller ve yapılması gerekenler misyonunda kurulan Çorum yerel Seçim Platformu temsil heyeti olarak ilimizin önemli kurum, kuruluş ve şahsiyetleriyle görüşmeler yapmaktayız. Bu çerçevede ilimizin en önemli teşekküllerinin başında gelen TSO Başkanı Çetin Başaranhıcal’ı ziyaret ederek Çorum ortak paydasında istişare ettik, çok değerli görüş ve önerilerinden faydalandık. Çorumun gelişmesi noktasında katma değer üretecek bilgiler edindik. Sn Başkana ve yakın çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.”

Başta Hitit Medeniyeti olmak üzere turizm alanında önemli değerlere ev sahipliği yapan ilimizin 1960'lı yıllarda başlayan sanayileşme hamlesiyle de hızla gelişerek ülkenin sanayileşen kentlerden biri olduğunu söyleyen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal da nazik ziyareti için heyete teşekkür etti. Başaranhıncal, sözlerini: “Şehir bizim şehrimiz, sorunları çözmek de bizim asli görevimiz. Hep beraber inşallah gönlümüzden geçen Çorum’umuzu daha iyi yerlere getireceğiz. Çorum, Türkiye’nin kalkınmasında, gelişmesinde nasıl katma değer yaratığı ortadadır. Bu potansiyeli daha üst seviyelere çıkarmak bizlerin asli görevidir. Çorum, gerçekten üreten bir şehir. Üretme kültürünün olduğu bir şehir. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla çorumun hep birlikte gelişmesi için katkı sunacağız. Çorum’u ve Türkiye’yi hep birlikte büyüteceğiz. Bunu da ortak değerler etrafında, ortak akılla yapacağız” şeklinde tamamladı.

TSO Başkanı Başaranhıncal, Çorum’a katkı sunan her kurum ve kuruluşun yanında olduklarını da kaydetti.