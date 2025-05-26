17 bin aktif üyesi ile Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşu olan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)'a bağlı il ve ilçelerin Esnaf Odası Başkanları 2025 yılı Başkanlar Kurulu toplantısı için Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir araya geldi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile il ve ilçe esnaf odası başkanlarının katıldığı toplantıya Birlik Başkanı Recep Gür başkanlık ederken, Başkan Yardımcılığını Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu, Katip üyeliklerini ise Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt ve Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu yaptı.

Esnaf odalarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken daha sonra gündem maddelerine geçildi. ÇESOB'un 2025 yılı faaliyet raporu ise Birlik Genel Sekreteri Alparslan Göktürk tarafından okunarak ibra edildi.

Toplantıda Oda Başkanlarının sorunlarını dinleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odalarının birçoğunun zor şartlar altında faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Esnaf odalarımızın hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için ekibimle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Sizler bizim yanımızda olur ve bizlere güç verirseniz Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğimiz daha güçlü olur” dedi.

Bağ-Kur priminin 7 bin 200 güne düşürülmesi ve Perakende Yasası’nın biran önce yasalaşması için de mücadelelerin sürdüğünü ifade eden Başkan Gür, bu konuda TESK dışında hiçbir kuruluşun sesinin çıkmamasından dert yandı.

Birlik ve beraberliği korumaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Gür, “Eğer şayet bizim eksiklerimiz var ise onları siz tamamlamaya çalışınız. Yılda bir defa toplanan Başkanlar Kurulu toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı sonunda ise bazı esnaf odası başkanları gündem dışı söz alarak, yaşadıkları sorunları dile getirdi. Toplantıya ayrıca Manavgat Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Abdullah Akça da misafir olarak katıldı.

ZÜLKİF DAĞLI, BAŞKANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Önceki dönem Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından esnaf odası başkanlarını konakladıkları otelde ziyaret ederek, kendileri ile bir süre hasbihal etti.

Esnaf odası başkanları da, görev yaptığı süre içerisinde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile uyum içerisinde çalışan ve esnaf ve sanatkârlara desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Zülkif Dağlı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Editör: Haber Merkezi