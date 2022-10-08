Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2022 yılı fizibilite desteği programına alınan Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Tesisi Projesi için ilk izleme ziyareti gerçekleştirildi.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA İl Koordinatörü Musa Erdal, Proje Denetçi Uzmanı Mustafa Özgür Töngel ilk olarak ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek, projenin işleyişi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

OKA Heyeti daha sonra Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Necmettin Uzun ve Oda Genel Sekreteri Gül Güvercin ile projeyi masaya yatırdılar.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, projelerine katkı sunan başta Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ve OKA temsilcileri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin Çorum’un istihdamına büyük katkı sunacağını kaydeden Uzun, bu tesisin İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde tek ve ilk fabrika olacağını, çelik imalatı yapan firmaların da galvaniz yaptırmak için yüklü bir nakliye maliyetinden kurtarılacağını ifade etti.

Necmettin Uzun, projenin ön fizibilite çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp, biran önce ihale hazırlıklarına başlamak istediklerini vurguladı.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise, Çorum’da üretim, sanayi ve teknoloji temelli proje ve yatırım fikirlerini geliştirmek istediklerini dile getirerek, bu manada meslek odaları ile işbirliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

Ziyarette ayrıca OKA heyeti tarafından projenin ihaleye çıkma tarihi de belirlendi.



