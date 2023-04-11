Çorum’da ve İstanbul’da düzenlenen iftar programlarına başta dernek başkanı Mehmet Yıldırım olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler katıldı. Haftalık düzenlenen iftar programları bir hayli keyifli ve neşeli geçti. Öğrenciler önümüzdeki aylarda yapılacak olan Dilek Balonu Projesi hakkında konuştular. Ayrıca birbirleri arasında fikir alışverişinde bulunup gerçekleştirmeyi düşündükleri diğer projeler hakkında plan yaptılar. Yeni fikirlerin ve projelerin her zaman yanında olan yönetim kurulu üyeleri de desteklerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)