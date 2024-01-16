Sabancı Öğretmenevi'nde yapılan programa Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Osman Dinç, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı hemşehrimiz Mehmet Engindeniz, ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri, mezunlar ve bursiyer öğrenciler katıldı.

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Yurtdagül, e kısa zamanda çok güzel projeler yapacaklarını, her yıl olduğu gibi yeni yılda da ÇESİAD dinamiğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Doğum günü olan bursiyer öğrenciler için yapılan kutlamanın ardından söz alan Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Osman Dinç, “Burada hemşehrilerimle buluşmaktan ve genç kardeşlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizin gibi genç kardeşlerimle etkileşim içinde olmak benim için çok değerli. Önümüzdeki programları sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra mezun öğrencilerden Av. Said Çeşitcioğlu mezunlar adına konuşma yaptı. Programda ÇESİAD Onursal Başkanı İbrahim Sezikli'ye katkı ve emeklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Program eşsiz boğaz manzarası eşliğinde çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.