Geleneksel kahvaltı programına ÇESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, üniversite öğrencileri ve birçok Çorumlu katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadelenin büyük zaferle taçlanmasının 101. yıldönümü de kutlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, kısa bir slayt gösterisiyle kendilerinden ve faaliyetlerinden bahsederken, ayrıca yeni dönem için ÇESİAD dinamiğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Ünal, “Yeni dönem eğitim öğretim yılında derneğimize burs için başvuran tüm öğrencilerimize İstanbul'un güzelliğini tanıtmak ve hoş geldiniz demek istedik. Bursiyer öğrencilerimize aile sıcaklığını hissettirmek istiyoruz. İlk kahvaltımızı boğazda hemşehrilerimizle birlikte yapmak istedik. Bu organizasyonda emeklerini esirgemeyen bize ev sahipliği yapan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürümüz hemşehrimiz Arif Özsoy Bey'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Yoğun ilgi gören kahvaltı programı boğaz manzarası ile beraber geçen keyifli anların ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.