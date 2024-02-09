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ÇESİAD’dan Başhekim Yaprak’a ziyaret
ÇESİAD (Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği) ziyaretlere devam ediyor.
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HABER MERKEZİ
09.02.2024 - 14:17
Okunma Süresi: 1 Dk
Editör:
HABER MERKEZİ
ÇESİAD
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Editör Hakkında
HABER MERKEZİ
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