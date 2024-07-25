ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal, Çorum ile İstanbul arasında köprü olmaya, İstanbul’da okuyan Çorumlu üniversite öğrencilerine destek sağlamaya çalıştıklarını hatırlatarak, yeni dönemle ilgili programları çerçevesinde ziyaretlere yakında başlayacaklarını ve burs başvurularını açacaklarını söyledi.

Burs verenlere şükran borçlu olduklarını ve üniversite gençliğini sahipsiz bırakmamayı görev saydıklarını vurgulayan Mehmet Ünal, sosyal etkinliklerine daha da ağırlık vereceklerini, kahvaltı, yemek, piknik programları ile hemşehriler arasında dayanışmayı ve desteği artırmaya çalışacaklarını ifade etti.