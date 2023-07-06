Kurban Bayramı’nın 3. günü Anitta Otel’de düzenlenen bayram kahvaltısına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal , ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESİAD Yönetim Kurulu üyeleri, oda başkanları, bürokratlar, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, bursiyer öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe bu yıl daha yoğun bir katılım olduğu gözlendi.

Katılımcıların kendilerini tanıtmalarının ardından ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül adına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım bir konuşma yaptı.

“Her bayram olduğu gibi bugün de ÇESİAD ailesi olarak bayram kahvaltımızda buluştuk. Herkesin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ederim. ÇESİAD olarak bu yıl bizlere destek veren burs verenlerimizin katkısıyla yaklaşık 300 öğrenciye burs verdik. Bu yıl ilk kez İstanbul’un dışına çıkarak Ankara ve diğer şehirlerdeki Çorumlu öğrencilerimize de burs verdik. Dolayısıyla artık ÇESİAD’ımız yalnızca İstanbul’da değil tüm Türkiye’de hatta yurt dışında eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine açık. Önümüzdeki yıl da Çorumlu hayırseverlerimizin de katkısıyla burs sayımızı artırmak istiyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz ay ÇESİAD’da bir görev değişimi oldu. Burdan Derneğin yeni Başkanı Neslihan Yurtdagül’ü tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Yıldırım, ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvurularının Eylül ayında başlayacağını, yeni dönem planlaması için çalışmaya başladıklarını ve Çorumlu üniversite öğrencilerine destek olmak isteyen herkesi ÇESİAD aracılığıyla burs vermeye davet ettiklerini belirtti.

Program bayramlaşmanın ardından geleneksel ÇESİAD ailesi hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.