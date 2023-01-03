HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Karadeniz Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, HİTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, cerrah ve akademisyenler katıldı. Yoğun talep olan etkinliğe 10 farklı ilden çok sayıda hekim katılım sağladı.

Beş oturumda “Olgularla Travma Hastasına Acil Cerrahi Yaklaşım”, “Hepatobilier Aciller”, “Kolorektal Aciller”, “Acil Servis Uygulamaları” ve “Genel Cerrahi” ana başlıklarında sunumlar yapılan programda sözlü bildiriler de sunuldu. Ayrıca sempozyumda sunum yapan hekimlere teşekkür belgeleri verildi.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ise hastanede yapılacak olan bilimsel programlara destek sağlamaya devam edileceğini belirterek, hastane bünyesinde yapılan programda emeği geçen toplantı tertip ekibi ve katılımcılara ayrıca teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

