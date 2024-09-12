Haydar Aygün, Günal Aygün ve Hıdır Aygün’ün anneleri olan Cennet Aygün’ün cenazesi saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkânının ardından Alaca’nın Dereyazıcı Köyü’ne götürülerek, köy mezarlığında toprağa verildi.

Dede Şahin Polat'ın gülbengleri eşliğinde gerçekleştirilen cenaze törenine CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er, Yusuf Sapancı, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın, DEM Parti İl Başkanı Hasan Satılmış, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, Eğitim Sen önceki Şube Başkanları Ayhan Oğuz, Mehmet Öztürk ile ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ