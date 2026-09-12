Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Kıbrıs’ta Rum mezalimine karşı 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri’nin başlattığı uyarı uçuşları sırasında, Rum uçaksavarları tarafından uçağının vurulması üzerine paraşütle atladı, ama Rumlara esir düştü ve ağır işkencelerle şehit edildi.

O yıllarda tüm Türkiye’nin yüreğini kanatan bu vahşi cinayetten sonra ülkemizde pek çok yere Şehit Cengiz Topel’in adı verildi.

60’LARIN TARLALARINDA YENİ SEMTLER

Çorum’da da, 1960’lara kadar Tepecik

semtinden ve Kale’den sonra tarlalar başlıyordu ve Kale’nin karşı tarafındaki tarlalara “Terlemez Tarlaları” deniliyordu. Bugünkü Eti Lisesi’nin yerinde de “harman yeri” bulunuyordu. O tarlaların da imara açılması ve yeni semtlerin oluşması sonucu, eski semtlerle bu yeni semtleri ayıran yola, aziz şehidimizin adını yaşatmak üzere “Cengiztopel Caddesi” adı verildi.

Bahabey Caddesi’nin Özdoğanlar Kavşağı ile İnönü Caddesi’nin (Tuzcular veya Anitta Kavşağı olarak da bilinen) TEDAŞ Kavşağı arasındaki bu cadde, Çevreyolu açılıncaya kadar, şehirlerarası otobüs güzergâhı işlevini gördü.

Daha doğrusu, önceden Gazi-İnönü caddelerini takip eden bu güzergâh, böylelikle -kent içi trafiği rahatlatma adına- kentin dışına alınmış oluyordu.

ÇORUM’UN ÖNEMLİ ARTERLERİNDEN

Geçmişin tarlalarında bugün yoğun nüfuslu yeni semtlerin oluşmuş olması nedeniyle, Cengiztopel Caddesi şimdi Çorum’un en önemli arterlerinden biri.

Bakırcılar Çarşısı’nın ön sıra dükkanlarının caddeye katılmasıyla da, caddenin en azından Müze ile Kale arasındaki bölümü son derece geniş ve rahat bir taşıyıcı görevi görüyor.

Açık ifadesiyle, Cengiztopel Caddesi, kentin en işlek ve yoğun nüfusa hizmet veren güzergâhlarından biri olarak, bakımlı, ışıl ışıl bir bulvar görünümünü kazanmayı hak ediyor.

Ne var ki, cadde üzerindeki işyerlerinin sahipleri ve çevre semt sakinleri, bu anlamda pek de mutlu değiller.

AĞAÇLARIN GÖRÜNÜMÜ İÇLER ACISI

Caddeden ÇORUM HABER’e ulaşan yakınmaların başında, cadde boyundaki ağaçların bakımsızlığı ve yetersizliği geliyor.

Tretuvarlardaki ağaçların çoğu estetik görünümden uzak, cılız, kurumuş ya da hastalıklı…Bir şekilde kesilmiş, kurumuş, yok olmuş ağaçların yerleri de boş duruyor.

Süs ağaçlarını daha kaliteli ve sağlıklı fidanlarla yenileme, eksikleri tamamlama ve orta refüjleri düzenleme başta olmak üzere Cengiztopel Caddesi’nde kapsamlı bir peyzaj çalışmasına ihtiyaç olduğu açıkça gözleniyor.

DAHA YEŞİL BİR CENGİZTOPEL

Kale ve Gülabibey mahallelerinden geçen, ama kentin önemli bir trafik yükünü taşıyan Cengiztopel Caddesi’nin sakinleri, Çorum Belediyesi’nin gerek tarihi kent merkezi, gerekse kültür yolu düzenlemelerini, Kale restorasyonunu, ayrıca kentsel dönüşüm adına gösterdiği çabaları takdirle karşıladıklarını belirtirlerken, Cengiztopel Caddesi’nin de ciddi bir proje olarak ele alınması gerektiğini ifade ediyorlar.

Daha düzenli, gösterişli ve daha yeşil bir Cengiztopel arzu ettiklerini belirten yurttaşlar, “Ağaçların belirli bir standart çerçevesinde yenilenmesi, uygun yeşil bantların oluşturulması, modern bir cadde görünümünün sağlanması, Çorum’un yakın gelecekteki turizminde büyük değer ifade edecek olan Kale’nin görünürlüğünü de artıracaktır. Yine bölgenin ticari potansiyelini güçlendirecek bir etken olacaktır.” değerlendirmesini yapıyorlar.