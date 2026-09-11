Çorum Belediyesi’nin gastronomi alanında ortaya koyduğu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Çorum artık sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da merak ettiği gastronomi destinasyonlarından biri haline geldi.

Gastronomi çalışmaları kapsamında, Çorum mutfağı bu kez Bodrum’da yapılacak özel bir etkinlikle dünya vitrinine çıkıyor. Türkiye’nin önde gelen turizm tesislerinden biri olan Hapimag Sea Garden tarafından yapılan davet üzerine gerçekleştirilen organizasyonda, Çorum’un kadim mutfak kültürü binlerce yerli ve yabancı misafire tanıtılacak.

Bodrum’daki tesis, klasik otel konseptinin ötesinde, farklı kültürlerin ve mutfakların tanıtıldığı özel bir tatil köyü olarak faaliyet gösteriyor. Her yıl dünyanın birçok ülkesinden binlerce turisti ağırlayan tesiste, bu kez “Çorum Lezzet Festivali” konseptiyle özel bir program hazırlanıyor.

Çorum Belediyesi bütçesinden organizasyon için herhangi bir harcama yapılmazken, organizasyonun tüm konaklama, ulaşım ve etkinlik giderleri davet sahibi işletme tarafından karşılanıyor. Kurulan özel konsept alanlarda, bölgenin bürokratları, iş insanları, turizm temsilcilerine ve yurt dışından gelen misafirlere Çorum’un yöresel lezzetleri mutfağı tanıtılacak.

Çorum’u davet eden işletme tarafından, etkinlik kapsamında yaklaşık 2 bin 500 misafirin odalarına dijital ve basılı davetiyeler bırakıldı. Tesis içerisindeki özel alanlarda yer alan görseller, tanıtım materyalleri ve bilgilendirme panolarıyla misafirler Çorum mutfağıyla buluşmaya davet edildi.

“ÇORUM ARTIK DÜNYANIN MERAK ETTİĞİ BİR MUTFAK”

Etkinlikte, “Kadim Anadolu mutfağı ve binlerce yıllık Hitit mirasını taşıyan eşsiz Çorum mutfağı” teması ön plana çıkarılacak. Çorum’un bugün yaşatılan yöresel lezzetlerinin yanı sıra, Anadolu’nun en eski medeniyetlerinden Hititlere uzanan mutfak kültürü de uluslararası misafirlere anlatılacak. Böylece binlerce yıllık Hitit mutfak mirası ile günümüze kadar ulaşan Çorum yöresel mutfağı bir arada tanıtılarak, şehrin gastronomi zenginliği dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce ziyaretçiyle buluşturulacak.

Turizm işletmesinin yetkilileri, yöresel mutfaklara yönelik çalışmalarının oldukça sınırlı olduğunu, ancak Çorum mutfağı üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda bu özel daveti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çorum’un kadim Anadolu ve Hitit mutfak kültürünün uluslararası misafirlere tanıtılmasının, şehrin gastronomi turizmi açısından önemli bir fırsat olduğu değerlendiriliyor.

Çorum mutfağını ağırlayan uluslararası turizm grubunun 18 ülkede 60’tan fazla otel ve tatil köyü bulunuyor ve konaklayanların yüzde 90’ı dünyanın farklı ülkelerinden geliyor. Bu nedenle Çorum mutfağının burada tanıtılması, şehrimin gastronomi değerlerini dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce misafirle buluşturmak açısından önem arz ediyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ