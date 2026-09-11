Çorum merkeze bağlı Konaklı köyünde Yağlık Ayçiçeği Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yağlık ayçiçeği tohumları yaklaşık 1.100 dekar alanda toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, dekar başına ortalama 250 ile 350 kilogram arasında verim beklediklerini açıkladı.

Taş, Konaklı köyünde TAKE Projesi kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği tohumlarının sahadaki gelişimini incelemek üzere üretim alanlarını ziyaret etti.

Yaklaşık 13 dekarlık parselde incelemelerde bulunan Taş, ürünlerin gelişiminin son derece başarılı olduğunu belirtti.

2026 yılında proje kapsamında il genelinde yaklaşık 31 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini ifade eden Taş, uygun seyreden iklim şartlarının da etkisiyle dekara ortalama 250–350 kilogram verim beklendiğini söyledi.

Üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Taş, “Ekimden hasada, topraktan çatala kadar tüm imkânlarımızla üreticilerimizin yanındayız. Bakanlık olarak gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada olmaya ve üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında yağlık ayçiçeği ekili alanlarda incelemelerde bulunularak ürünlerin gelişim durumu, yetiştiricilik süreci ve sahadaki mevcut durum değerlendirildi.

Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Kubilay Kavukçu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Karadenizbirlik Başkanı Ali Bardakçı ve üreticiler katıldı.