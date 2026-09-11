Bunlar da ilginizi çekebilir

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine yaşlı kadının evine giden yakınları, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.

Edinilen bilgilere göre, İskilip’in Tabakhane Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı kadından bir süre haber alınamaması üzerine durum yakınlarına bildirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.