Edinilen bilgilere göre, İskilip’in Tabakhane Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı kadından bir süre haber alınamaması üzerine durum yakınlarına bildirildi.
Bunun üzerine yaşlı kadının evine giden yakınları, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Muhabir: Haber Merkezi