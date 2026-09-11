Tutuklandıktan sonra görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu'na ayrıca TCK'nın 53. maddesi kapsamında 'siyasi yasak' uygulandı.

İMAMOĞLU'NDAN KARARA TEPKİ

Mahkeme salonunda karara tepki gösteren İmamoğlu, "Benim adıma mahkemede karar verecek kimse yoktu. Hiçbir atanan hakim karar veremez. Hakimler benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

İSTİNAF KARARI BOZMAZSA SİYASİ YASAK KESİNLEŞECEK

İmamoğlu'na yerel mahkeme tarafından verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması, istinaf mahkemesinin vereceği kararı doğrudan belirleyici kılıyor. İstinaf mahkemesinin kararı bozmaması ya da ceza oranında bir indirime gitmemesi halinde, İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' hükmü kesinleşmiş olacak. Hukuki prosedür gereği, verilen cezanın 5 yıl sınırının altında kalması nedeniyle kararın bir üst merci olan Yargıtay'a taşınması da mümkün olmayacak.

MECLİS İÇİ SEÇİM VE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ İHTİMALİ

İstinaf mahkemesinden çıkacak olası bir onama kararı ve siyasi yasağın kesinleşmesi durumunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir hukuki süreç başlayacak. Başkanlık makamının boşalmasıyla birlikte, yasalar gereği İBB Meclisi üyeleri kendi aralarında toplanarak yeni bir başkan belirlemek amacıyla seçim yapacak. Bu senaryonun hayata geçmesi halinde, meclisteki üye aritmetiği doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AK Parti'ye geçme ihtimali bulunuyor.