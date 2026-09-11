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Babasını görev başında gören genç ise polis olan babasının elini öperek, “Hayırlı görevler” dileğinde bulundu.

Ehliyetinin bulunduğu zarfı açtırmak için uygulamada görevli babasının yanına giden genç, zarfı babasına açtırdı. Polis memuru baba, ardından oğlunu trafik kurallarına uyması konusunda uyararak kazasız ve güvenli bir sürüş hayatı diledi.

Kentte gerçekleştirilen trafik uygulamasında görevli trafik polisi, ehliyetini yeni alan oğlunun yanına gelmesiyle duygusal bir an yaşadı.

Çorum’da ehliyetini yeni alan genç, ehliyet zarfını açtırmak için trafik uygulamasında görevli polis babasının yanına gitti.

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