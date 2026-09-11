Çorum’da ehliyetini yeni alan genç, ehliyet zarfını açtırmak için trafik uygulamasında görevli polis babasının yanına gitti.
Kentte gerçekleştirilen trafik uygulamasında görevli trafik polisi, ehliyetini yeni alan oğlunun yanına gelmesiyle duygusal bir an yaşadı.
Ehliyetinin bulunduğu zarfı açtırmak için uygulamada görevli babasının yanına giden genç, zarfı babasına açtırdı. Polis memuru baba, ardından oğlunu trafik kurallarına uyması konusunda uyararak kazasız ve güvenli bir sürüş hayatı diledi.
Babasını görev başında gören genç ise polis olan babasının elini öperek, “Hayırlı görevler” dileğinde bulundu.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK