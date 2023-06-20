Dünyanın önde gelen seramik üretici ve ihracatçıları arasında yer alan Türkiye, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın ve dış pazarlarda konut sektöründe yaşanan yavaşlamanın etkilerinin, ihracatın geri planda olmayacağı bir kur politikasıyla aşılacağını öngörüyor. Seramik sektörünün Türkiye ortalamasının üç katı yerli katma değerle birlikte net döviz girdisi ve yüksek istihdam sağladığını söyleyen ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Çorumlu işadamı Erdem Çenesiz, “Pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmek, yeni pazarlara erişmek ve geçen yılki ihracat rakamlarımızı koruyabilmek için doğal gaz fiyatlandırmamızın AB’deki rakiplerimizden daha yüksek olmamasını, ham madde arzındaki risklerin giderilmesini ve finansmana erişimi de kapsayacak şekilde orta vadeli politikalar oluşturulmasını bekliyoruz” dedi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) altında “Turkish Ceramics” markasıyla faaliyetlerini sürdüren Türk seramik sektörünün temsilcileri, İstanbul’da düzenlenen “11. Seramik Sektör Buluşması”nda bir araya geldi. Açılışını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Çenesiz’in yaptığı etkinlikte sektörün güncel ihracat ve ithalat verileri ile Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeler masaya yatırıldı.

“DIŞ PAZARDAKİ PARA POLİTİKALARI KONUT SEKTÖRÜNÜ YAVAŞLATIYOR”

Seramik sektörünün 2022 yılında değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 15 artış ile 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Erdem Çenesiz, “Gerek üretim kapasitesi gerekse 174 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünyanın önde gelen seramik üreticileri arasında yer alan ülkemiz, küresel belirsizliklerin arttığı 2023 yılına, geçen yıl ulaşılan ihracat seviyesini koruma hedefiyle başladı. Ancak yılın ilk beş ayını değerlendirirsek enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve başta ABD olmak üzere ihracat pazarlarımızda uygulanan sıkı para politikaları sonucunda konut sektörlerinin yavaşlaması ihracatımızda gerilemeye yol açtı. Bunun neticesinde Ocak-Mayıs döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27’lik bir kayıpla 625 milyon dolarlık ihracat yaptık” dedi.

“BU YIL İÇ PAZAR DAHA HAREKETLİ”

Yılın ikinci yarısıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Çenesiz, “Deprem bölgesindeki yeni konut inşaatları ve yenileme işleri ile ülke genelindeki kentsel dönüşüm faaliyetleri nedeniyle iç pazarın, dış pazara göre daha hareketli olmasını bekliyoruz. Diğer konut inşaatlarıyla ilgili gelişmeler ise uygulanacak ekonomi politikalarıyla yön bulacak. Özellikle olası faiz artışları neticesinde inşaat işlerinin yavaşlaması beklenebilir. Tüm bu gelişmelere rağmen 2023’ün başında belirlediğimiz gibi geçtiğimiz yılki ihracat rakamlarımızı koruyabiliriz. Ancak bu kayıpların telafi edilebilmesi için ihracatın geri planda kalmayacağı bir kur politikası gerekiyor” diye konuştu.

“DOĞALGAZ FİYATLANDIRMAMIZ RAKİPLERDEN YÜKSEK OLMAMALI”

Çorumlu işadamı Erdem Çenesiz yeni hükümetten beklentilerini ise şu sözlerle aktardı; “Seramik sektörü gerek ekonomimize gerekse yalnızca bir bölgede değil ülkemizin dört bir yanında sağladığı istihdamla toplumsal refaha önemli katkı sunuyor. Türkiye ortalamasının üç katı katma değer üreterek, yüksek döviz girdisi sağlıyor. Ekonomimize ve toplumumuza sunduğumuz bu katkıyı hız kesmeden, yüksek bir ivmeyle devam ettirebilmemiz için doğal gaz fiyatlandırmamızın AB’deki rakiplerimizden daha yüksek olmamasını, ham madde arzındaki risklerin giderilmesini ve finansmana erişimi de kapsayacak şekilde orta vadeli politikalar oluşturulmasını bekliyoruz.”

“HAMMADDE KAYNAKLARIMIZ EKONOMİYE KAZANDIRILMALI”

Seramik sektörünün önemli ham maddelerinden biri olan kil temini konusunda Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan sıkıntıların azalsa da devam ettiğini belirten Çenesiz, “Şile bölgesinde kaliteli kil, döküm kumu ve agrega yatakları mevcut. Buraları öncelikle ham madde olarak kullanıp, sonrasında hafriyat döküm sahası olarak doldurup, son olarak da ağaçlandırarak son derece güzel mesire yerleri yapabiliriz” açıklamasında bulundu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Erdem Çenesiz’in konuşmasının ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin “Dünya ve Türkiye Ekonomisi”, Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ise “Dünya ve “Türkiye’deki Ekonomik Gelişmelerin Seramik Sektörüne Etkileri” hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri sektörlerindeki yaklaşık 30 firmadan 100’e yakın firma temsilcisi, eş zamanlı oturumlar gerçekleştirilerek bu sektörlerin geleceği ve karşılaşılan sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda ihracat ağırlıklı bir sektör olan seramik sektörü temsilcilerinin temel talebi ise ihracat finansmanı konusunda kredi imkanlarının çeşitlendirilmesi ve finansmana daha kolay erişimin sağlanması oldu.