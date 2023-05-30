Üzeyir Ü. İdaresindeki 19 UN 216 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Ortaköy Karayolu Dalgıçlar Çiftliği Önünde Adem Y.’nin kullandığı 19 EY 193 plakalı otomobil ile Vahit B.’nin kullandığı 19 BH 318 plakalı cenaze aracı ile çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte yaralanan Derya Y. ve Ahmet Y., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeni ile bir süre kapanan yol,7 araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.