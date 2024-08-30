Arzu & Cemil Çağlar çiftinin AK Parti Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi olan avukat oğlu Melikşah Çağlar hayatını Buse Başpınar ile birleştirdi.

Şerife & Hacı Murat Başpınar çiftinin kızları Buse ile Melikşah Çağlar’ın düğün merasimi önceki gün Tokat’ta gerçekleştirildi. Düğünde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katılarak nikah şahitliği yaptı.

Aşgın, Çağlar ve Başpınar ailelerini tebrik ederek genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Editör: Haber Merkezi