Çorum’un tanınmış simalarından, eski gazeteci, emlakçı Celalettin Bayrak’ın babası Celal Bayrak (76), diyabet rahatsızlığı nedeniyle 16 günden beri tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah saat 06.00’da hayatını kaybetti.

Ayşe Bayrak’ın eşi, Celalettin Bayrak ve Özel İdare’de çalışan Feyyaz Bayrak’ın babaları olan Celal Bayrak’ın cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: RIFAT KARA